GP da Arábia Saudita F1: discurso otimista na McLaren, mas… | AutoSport

A McLaren chegou a estar em boa posição de terminar o campeonato na frente da Ferrari, no terceiro lugar dos Construtores, mas as últimas três corridas foram terríveis para os homens de Woking, e neste momento falta pouco à Ferrari para assegurar a posição. Mas ainda não terminou e por isso os homens da McLaren vão à luta.

Curiosamente, Lando Norris, está apenas um ponto à frente de Charles Leclerc no campeonato de pilotos, e diz que a McLaren entra na Arábia Saudita com otimismo – mesmo que as probabilidades de chegar ao terceiro lugar estejam contra eles: “Sim, eu diria que sim, penso que temos de estar [confiantes]”, disse Norris. “Penso que não vale a pena vir aqui e pensar que vamos ter um fim-de-semana terrível; mesmo que o façamos, não podemos pensar nisso! Penso que é melhor virmos de forma positiva e confiante, porque temos algum terreno a recuperar e penso também que será bom fazer mais um bom fim-de-semana esta época, independentemente de onde terminamos… estou confiante”, acrescentou. Estou confiante pessoalmente que é uma pista que me vai servir, adequa-se um pouco ao meu estilo de condução, por isso estou ansioso”.

Já o colega de equipa, Daniel Ricciardo não conseguiu marcar pontos na tripla recente de corridas que antecederam a Arábia Saudita, no entanto, está à procura de ‘redenção’ em Jidá – especialmente porque não se saiu bem nos circuitos de rua (9º no Azerbaijão e 12º no Mónaco) esta temporada: “Penso que este ano, quero dizer que tive muitas dificuldades, e penso que os circuitos citadinos não foram caracteristicamente fortes para mim este ano, por isso é bom ter outra oportunidade. Fiquei bastante entusiasmado com a pista e também fiz também um pouco de simulador durante a semana. Por isso, estou ansioso pelas primeiras voltas”, concluiu o australiano.