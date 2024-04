GP China F1: Yuki Tsunoda confiante tem como “objetivo os pontos e o Q3”

Yuki Tsunoda quer manter o ímpeto e alcançar um bom resultado na qualificação do Grande Prémio da China, para que possa somar mais pontos no regresso da F1 a Xangai.

Yuki Tsunoda está ansioso pelo próximo Grande Prémio da China, para a sua primeira vez no Circuito Internacional de Xangai. Mesmo assim, o piloto japonês mostrou-se entusiasmado com o formato Sprint, esperando que este seja um desafio e, ao mesmo tempo, crie oportunidades para poder terminar com um bom resultado.

O piloto nipónico diz estar “entusiasmado com o Grande Prémio da China, a minha primeira vez nesta pista. Nunca lá estive e, para além disso, será formato Sprint, por isso será certamente um desafio. Ao mesmo tempo, até agora, tivemos um bom par de corridas, estamos em boa forma, por isso vamos tirar o máximo partido disso”.

Tsunoda salientou a importância da gestão dos pneus, particularmente nas curvas 1 e 2. “Estou a sentir-me confiante e vou tentar chegar aos pontos e ao Q3. A pista parece-me única. A curva 1 e a curva 2, em especial, são uma espécie de longa curva à direita e depois à esquerda, pelo que, obviamente, a gestão dos pneus vai ser fundamental na corrida. Definitivamente, temos um bom carro, por isso vamos fazer com que resulte”.

Yuki Tsunoda somou 7 pontos nas duas últimas corridas, depois de terminar no sétimo posto no Grande Prémio da Austrália e no 10º lugar na prova japonesa.