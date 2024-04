GP China F1, SQ2: George Russell eliminado, os dois Sauber apurados

Sem tempo a perder, até porque o SQ2 começou mais tarde do que o previsto devido ao incêndio na relva do traçado chinês, à semelhando do que aconteceu no treino livre 1, todos os quinze pilotos foram enviados para a pista com a pressão de ter de realizarem uma volta rápida antes da chegada da chuva.

Os dois pilotos da McLaren passaram para o topo da tabela de tempos, com Oscar Piastri à frente de Lando Norris, com o tempo de 1:35.853s. No entanto, depois de Charles Leclerc ter batido o tempo do piloto australiano, Max Verstappen assumiu a liderança com 1:35.606s.

Sergio Pérez foi muito rápido durante a sua volta, podendo ter batido o tempo do seu companheiro de equipa, mas perdeu tempo no último setor e foi apenas o terceiro mais rápido, a 0.175s.

Em situação perigosa, novamente, estava George Russell. O piloto britânico não tinha qualquer volta rápida realizada, mas o seu tempo no primeiro setor foi seis décimos de segundo mais lento do que o necessário para deixar Zhou Guanyu de fora do 10º lugar.

Desta forma, a SQ2 terminou com a chuva e os dois pilotos da Sauber apurados para o SQ3, enquanto George Russell, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo e Lance Stroll foram eliminados.

O público chinês celebrou a passagem de Zhou Guanyu ao segmento decisivo para a ordenação da grelha de partida da corrida Sprint.