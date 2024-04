GP China F1: Sprint pode ser “bastante interessante”, diz Max Verstappen

Max Verstappen teve muitas dificuldades em manter o controlo do RB20 durante o SQ3 do GP da China não indo além do quarto posto na grelha de partida.

Em sérias dificuldades para manter o RB20 dentro da pista, Max Verstappen não foi capaz de mostrar o potencial do carro numa volta rápida, tendo sido batido por Lando Norris, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Mesmo assim, ao sair da quarta posição da grelha para a corrida Sprint, o neerlandês, líder do campeonato, pode estar em condições de lutar pelo triunfo.

Max Verstappen explicou que “foi muito difícil manter o controlo” do RB20 nas condições traiçoeiras da pista chinesa. “Por isso, foi como conduzir no gelo e por isso merecemos terminar onde ficamos na qualificação”. O piloto da Red Bull admite que não esteve com o piso molhado, “apesar de parecer que estamos bastante bem com o piso seco. Por isso, é claro que estou muito contente com isso”.

Ainda assim, e partindo de quarto, Verstappen considera ter algumas oportunidades na Sprint, mas “não é ideal começar por dentro aqui e há muito menos aderência da esquerda para a direita. Com este tipo de material pintado no asfalto, temos de tentar fazer o melhor arranque possível. E depois, claro, acho que vai ser um stint bastante longo apenas com um conjunto de pneus e isso torna tudo bastante interessante”.

