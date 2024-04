GP China F1, Sergio Pérez: “Vi a oportunidade e aproveitei”

Sergio Pérez aproveitou o desentendimento entre Carlos Sainz e Fernando Alonso para subir ao terceiro lugar da classificação da corrida Sprint da China.

Pérez capitalizou com o incidente entre os adversários que seguiam à sua frente, num grupo onde estava muito difícil ultrapassar alguém, uma vez que seguiam todos com a ajuda do DRS.

“Foi realmente difícil passar pelo Carlos [Sainz] e pelo Fernando [Alonso]”, sublinhou Sergio Pérez no final da corrida Sprint. O terceiro classificado da prova de 100 km explicou que “lutamos muito e, claro, tivemos uma forte degradação [dos pneus] por estarmos todos muito juntos e, a dado momento, tive de me defender do Charles [Leclerc] na curva 14, correu bem. Depois consegui passar pelo Carlos e o Fernando, eles estavam muito perto um do outro”.

“Vi a oportunidade e aproveitei, terminando muito perto do Lewis [Hamilton]”, concluiu o piloto mexicano.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool