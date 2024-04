GP China F1, Sergio Pérez: “um excelente resultado para a equipa”

Sergio Pérez não conseguiu ainda bater o seu companheiro de equipa, mas voltou a reservar a primeira fila da grelha de partida para a Red Bull, tendo esperança de poder estar na discussão da vitória na corrida de amanhã.

O piloto mexicano admite que a sessão “foi muito intensa”, até porque quase foi “eliminado no Q1. Apanhei tráfego com um dos Williams, tive de abortar essa volta e voltei com pneus novos e consegui passar, mas foi muito confusa”. Pérez considera que o Q2 foi melhor, quando conseguiu tirar mais partido do RB20, mas no Q3, “infelizmente, no final, não foi suficiente para alcançar o Max”.

“No geral, é um excelente resultado para a equipa, porque a pista mudou muito e nós também alteramos muito o carro para se adaptar às condições, espero que compense amanhã”, acrescentou o piloto mexicano, que diz que “amanhã está tudo em jogo. Podemos estar na luta a partir do segundo lugar e temos um ritmo bastante bom de corrida, por isso estou ansioso”.

