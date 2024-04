GP China F1, Sergio Pérez: “Pelo menos consegui o pódio”

O piloto mexicano da Red Bull realçou que o período de Safety Car foi determinante para o resultado obtido no GP da China.

Sergio Pérez passou pelo segundo posto e seguiu nessa posição até ao período de Safety Car, quando parou para trocar de pneus e ficou atrás de Charles Leclerc e Lando Norris. A partir desse momento, o piloto da Red Bull teve dois fortes opositores, não conseguindo regressar à vice-liderança até ao final da corrida, ficando-se pelo terceiro posto da classificação.

“Infelizmente, tivemos o Safety Car e foi quando perdemos dois lugares”, começou por dizer Pérez. “Fizemos a maioria da corrida com [pneus] duros e quando temos de lutar tanto nas voltas iniciais isso diminui drasticamente a vida dos pneus, mas pelo menos conseguimos chegar ao pódio”.

Pérez admite que faltou algum ritmo, “especialmente no composto médio, tendo tido dificuldades com equilíbrio do carro. As condições mudaram muito de ontem para hoje e não conseguimos perceber isso tão bem. Mas no geral, penso que foi um fim de semana forte e compreendemos as razões pelas quais hoje a corrida foi um pouco fraca”.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool