GP China F1: Red Bull contraria Sergio Pérez

Apesar do bom início de temporada de Sergio Pérez, com três segundos lugares em quatro corridas, a renovação do seu contrato permanece incerta.

Após o Grande Prémio do Japão, Sergio Pérez deu conta que uma decisão sobre o seu futuro na Fórmula 1 com a Red Bull deveria acontecer em breve. No entanto, Christian Horner refutou esta afirmação do piloto mexicano, dando conta que não há pressa para tomar qualquer decisão sobre o segundo piloto.

Com vários pilotos a disputar o segundo lugar ao lado de Max Verstappen, os desempenhos de Pérez continuam a ser muito importantes para o determinar o seu futuro, enquanto Horner prefere manter viva a especulação.

“É incrível que estejamos na quinta corrida e que já se esteja a falar tanto de pilotos para o próximo ano”, comentou Horner sobre o mercado de pilotos. “Estamos numa situação em que estamos muito satisfeitos com os nossos dois pilotos, mas não precisamos de tomar uma decisão numa altura mais tarde do ano. O Max tem um contrato de longa duração e o Checo [Sergio Pérez] está sem contrato, mas está a conduzir excecionalmente bem, até agora, nesta época”.

O responsável da Red Bull sublinhou que não “pressa” para decidir quem será o companheiro de equipa de Verstappen a partir de 2025. “É claro que o Sergio gostaria de fazer um anúncio amanhã, sem dúvida, mas nós, enquanto equipa, não estamos com pressa. Estamos numa posição privilegiada em que muitos pilotos gostariam de pilotar para a equipa, mas estamos satisfeitos com a dupla que temos. Só queremos ter a certeza de que o nível de consistência com que o Checo começou a época se mantém e, a seu tempo, avaliaremos essas opções”, concluiu Horner.

Também Helmut Marko já tinha expressado a sua hesitação quanto à perspetiva de prolongar o contrato de Pérez para além de um ano.