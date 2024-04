GP China F1: Penalização a Stroll foi “muito severa”, diz Mike Krack

Mike Krack considera a penalização a Lance Stroll severa, afirmando que os comissários da prova chinesa foram duros com ambos os pilotos da Aston Martin.

O chefe de equipa da Aston Martin, Mike Krack, expressou a sua surpresa com a penalização severa imposta a Lance Stroll pelo seu incidente com Daniel Ricciardo durante o Grande Prémio da China, no dia seguinte à penalização imposta a Fernando Alonso pelo episódio com Carlos Sainz.

“Os comissários têm sido duros com o Lance e o Fernando recentemente”, disse Krack. “Este fim de semana também. Foi o que aconteceu na Sprint, foi o que aconteceu em Melbourne, foi o que aconteceu com o Lance [na corrida], uma decisão muito, muito rápida hoje, sem realmente entender. Achei que foi muito, muito rápido e muito severa, uma decisão muito rápida. É assim que as coisas são”.

Krack considera que o pelotão se juntou na curva 14 quando Max Verstappen estava prestes a reiniciar a corrida e que Stroll foi rapidamente rotulado como culpado. “Acho que foi uma reação em cadeia. Vemos o Fernando a bloquear e outro carro atrás, acho que todos foram um pouco apanhados. Nessa altura, ficamos contentes por não perdermos os dois carros, porque acho que[o problema] começou mais à frente. Teria gostado que o caso fosse analisado de forma um pouco mais pormenorizada. Tentamos discutir o assunto, mas chegou-se muito rapidamente à conclusão que a culpa foi do Lance e recebeu uma penalização de 10 segundos, para além dos danos na asa dianteira”, concluiu Krack.

