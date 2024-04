GP China F1, Nico Hülkenberg: “um ponto, no nosso mundo, é muito…”

Nico Hülkenberg (Haas VF-24/Ferrari) assegurou mais um ‘pontinho’ para a HAAS, que este ano valem ouro para as equipas da segunda metade do pelotão já que as cinco melhores equipas tendem a reservar para si o top 10. Hoje sobrou um, que Lance Stroll e a Aston Martin não aproveitaram e foi Hulkenberg a fazê-lo, com mérito. Para quem pensava que a HAAS estava condenada ao último lugar face ao que se viu no ano passado, enganou-se, pois os seus experientes pilotos já pontuaram três vezes colocando a HAAS como a segunda melhor equipa das pires cinco, atrás da RB, mas na frente da Williams, Alpine e Sauber.

Pontuar em três dos cinco Grandes Prémios realizados é muito mais do que se esperava. A equipa e Hulkenberg aproveitaram ao máximo esta segunda oportunidade: “foi uma corrida limpa e sem falhas da minha parte. Penso que foi uma corrida bem gerida e bem controlada pela equipa. É positivo e estou muito contente com isso – conseguimos aquele ponto que estava em jogo hoje. Um dos carros de uma das cinco primeiras equipas teve um problema e foi esse o lugar que conseguimos por causa disso, caso contrário não seria possível. Também mostra que precisamos de ter uma qualificação perfeita no sábado e uma corrida perfeita no domingo para podermos estar onde estamos hoje. Não podíamos ter feito muito mais. Um ponto, no nosso mundo, é muito”, disse Nico Hulkenberg.