GP China F1, Mistério em Xangai: FIA investiga faíscas, fogo e saga dos incêndios

A FIA continua a sua investigação sobre os misteriosos incêndios na relva que perturbaram o início do Grande Prémio da China de Fórmula 1. Durante as sessões de treinos de sexta-feira e a qualificação Sprint, surgiram incêndios na relva da curva 7 do Circuito Internacional de Xangai, provocando bandeiras vermelhas e atrasos. As primeiras análises sugerem que as faíscas dos carros podem estar a provocar a ignição da relva, mas a dimensão dos incêndios excede as expectativas, mesmo depois da chuva recente.

As teorias vão desde a infiltração de gás metano devido à base pantanosa da pista até aos tratamentos químicos da relva. Apesar de as inspeções iniciais não terem produzido provas conclusivas, a FIA planeia um exame mais aprofundado para evitar mais perturbações durante o fim de semana da corrida.

O aparecimento de carros com efeito de solo este ano, conhecidos por produzirem mais faíscas, acrescenta uma nova dimensão à investigação.