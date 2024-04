GP China F1: McLaren admite algumas preocupações

Andrea Stella admitiu que a McLaren poderá sentir mais dificuldades no Grande Prémio da China, uma vez que o MCL38 não tem um bom desempenho em curvas lentas.

A McLaren está atualmente posicionada como a terceira força no pelotão, no entanto Andrea Stella, chefe de equipa, antecipa um fim de semana desafiante na China devido às numerosas curvas lentas do circuito e ao desempenho menos bem conseguido do seu carro nessas áreas.

“Tenho de dizer que, nesta primeira parte da temporada, a China é a pista que mais me preocupa em termos de competitividade”, admite Stella. “Há muitas curvas lentas, ganchos. Também na curva 2 e na curva 3 perdemos muito tempo nestas curvas longas. É uma questão que estou sempre a levantar. Até agora, não fomos capazes de melhorar o carro o suficiente nestas curvas longas lentas”.

O responsável da equipa de Woking diz esperar poder “limitar os danos” no Grande Prémio da China, esperando que a partir de Miami seja uma “melhor fase”. Ainda assim, o facto de ser um evento com formato Sprint, Stella sublinha que poderão existir algumas oportunidades. “Temos de pensar que se não fizermos um trabalho perfeito, mas fizermos um pouco melhor do que os outros, então esta pode ser uma grande oportunidade”, concluiu o responsável da McLaren.