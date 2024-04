GP China F1, Max Verstappen: “Traçado único, com curvas mais complicadas e longas retas”

O regresso da Fórmula 1 ao Grande Prémio da China é bem recebido por Max Verstappen, mas esta é uma corrida onde o neerlandês ainda não conseguiu garantir qualquer vitória. Apesar do forte desempenho da Red Bull este ano, o formato do fim de semana com corrida Sprint acrescenta um elemento de incerteza, identificado por Verstappen.

Apesar de dizer que está ansioso por voltar a competir em Xangai, Verstappen reconhece que “vai ser um desafio para nós, especialmente por ser um fim de semana de Sprint”. O líder do campeonato acrescenta que “como não corremos nesta pista desde 2019, e com uma única sessão de treinos livres, será tudo uma questão de garantir que configuramos o carro da melhor forma possível e fazemos uma boa gestão dos nossos pneus”.

Não sendo um formato que atrai Verstappen, como o próprio admitiu por diversas vezes, “este elemento adicional cria mais emoção para os fãs, o que é bom, e a equipa tem trabalhado arduamente para se preparar”, explica o piloto, que destaca ainda as características do traçado chinês. “É uma ótima pista de corrida e tem um traçado único, com curvas mais complicadas e longas retas que oferecem muitas oportunidades de ultrapassagem”, disse.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool