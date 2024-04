GP China F1, Max Verstappen: “todo o fim de semana fomos incrivelmente rápidos”

Max Verstappen mostrou mais uma vez o seu domínio no Grande Prémio da China, liderando a corrida do início ao fim aos comando do Red Bull RB20. Apesar de ter enfrentado dois períodos de Safety Car a meio da corrida, Verstappen manteve-se imperturbável, levando o seu carro para a sua quarta vitória da temporada.

“Durante todo o fim de semana fomos incrivelmente rápidos”, disse Verstappen. “Simplesmente, foi agradável de pilotar com todos os compostos. Consegui manter a posição nos reinícios [após os períodos de Safety Car] e o carro esteve sempre muito bem e pude fazer o que quisesse com ele. Este tipo de fins de semana é fantástico e conseguir o que conseguimos é fantástico.”

Verstappen pediu à sua equipa para verificar o estado dos pneus do seu carro nas últimas voltas da corrida, após ter passado por detritos na pista. “Já aconteceu no passado, ter de desistir perto do final. Havia alguns detritos de um carro, por isso passei a 300 [km/h] e sabe-se que quando os pneus ficam frios e com muitas voltas, é muito fácil furar e eu só quis verificar”, explicou o neerlandês após a prova chinesa.

Foto: Zhang/Getty Images/Red Bull Content Pool