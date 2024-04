GP China F1: Max Verstappen lidera após dois Safety Car

Max Verstappen lidera o pelotão durante a corrida do Grande Prémio da China, perdendo apenas a primeira posição aquando da sua paragem inicial na box para troca de pneus. O neerlandês parece ter a situação sob controlo, apesar de um período de Safety Car que reagrupou todos os pilotos, retirando qualquer vantagem que o piloto tinha. E era uma vantagem muito grande, uma vez que chegou a ter mais de 21 segundos para os adversários.

O Safety car deu-se devido à paragem do Sauber de Valtteri Bottas na escapatória da curva 11 e pelo facto do carro ter ficado engatado e não ter sido possível a sua retirada de forma rápida e segura.

Depois do relançamento da corrida, dois incidentes originaram novo período de Safety Car. Kevin Magnussen tentou ultrapassar Yuki Tsunoda e ambos os carros tocaram-se, com o japonês da RB a ter de parar em pista. Antes disso, Lance Stroll entrou pela traseira do segundo RB, de Daniel Ricciardo, com danos no fundo do carro do australiano.

Sergio Pérez perdeu a posição, após o arranque, para Fernando Alonso, mas o piloto mexicano recuperou o posto pouco depois, enquanto o espanhol foi caindo na classificação. Neste momento, Pérez segue no quarto post, fruto de ter parado na box no primeiro período de SC, enquanto Lando Norris e Charles Leclerc, que são 2.º e 3.º, respetivamente.

Fernando Alonso ultrapassou Carlos Sainz antes do segundo SC, mas tem pneus macios montados no Aston Martin e deverá ter de parar novamente.

Atrás de Sainz está George Russell, que tem Oscar Piastri, Daniel Ricciardo e Nico Hülkenberg a fecharem o top 10.

Lewis Hamilton ainda não conseguiu entrar em posição pontuável.