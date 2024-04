GP China F1: Leclerc com “grande surpresa” e Sainz “Ferrari precisa de fazer melhor”

Fred Vasseur vai ter muito trabalho pela frente para fazer ver aos seus pilotos que o que aconteceu este fim de semana é inadmissível com os seus pilotos a ‘tropeçarem’ repetidamente um no outro, mas o pior de tudo acabou mesmo por ser a clara falta de desempenho para além de que tendo a McLaren e Lando Norris encontrado uma forma de bater o segundo Red Bull, o de Sergio Perez, já Charles Leclerc não o conseguiu.

Nesse contexto, Leclerc partilha mostrou-se ‘surpreendido’ com a “grande surpresa” que comprometeu o seu GP da China enquanto Carlos Sainz diz que a Ferrari “precisa de fazer melhor”.

Charles Leclerc admitiu que a relativa falta de ritmo dele e da Ferrari no pneu de compostos duros durante o Grande Prémio da China de domingo foi uma “grande surpresa”, com a Scuderia a ter de se contentar com o 4º e 5º lugares.

Leclerc e o seu companheiro de equipa Carlos Sainz enfrentaram desafios desde o início da corrida, caindo inicialmente para a cauda do top 10 quando o Mercedes de George Russell e o Haas de Nico Hulkenberg se adiantaram na primeira volta, forçando-os a trabalhar para regressar à frente.

À medida que a corrida avançava, percebeu-se que os dois Ferrari, bem como Lando Norris, da McLaren, estavam a tentar seguir uma estratégia de uma paragem com pneus médios e duros, com os Red Bull de Max Verstappen e Sergio Perez a optarem por duas visitas às boxes.

Enquanto Norris aproveitou ao máximo um Safety Car Virtual e dois períodos de Safety Car para ultrapassar Perez, Leclerc sentiu que as intervenções atrapalharam os esforços da Ferrari, já que o monegasco e Sainz ficaram em quarto e quinto após as suas paragens particularmente longas com pneus duros, o que se mostrou desfavorável no SF-24.

Questionado sobre a sua corrida, e se ficou surpreendido com o desempenho da McLaren em relação à Ferrari ao longo da tarde, Leclerc disse que “como equipa, estávamos bastante confiantes de que o nosso ritmo de corrida era muito forte. No entanto, até agora não tínhamos conduzido com os pneus duros [durante o fim de semana] e quando os colocámos fomos mais lentos do que esperávamos, o que foi uma grande surpresa. Especialmente a McLaren foi muito, muito forte no pneu duro.

Dito isto, penso que também fomos prejudicados com o Safety Car, porque nos colocou na mesma estratégia que toda a gente e, até esse momento, eu estava a fazer um trabalho muito, muito bom com os pneus e estava muito confiante de que podíamos fazer uma grande corrida. Depois disso, foi muito mais difícil”.