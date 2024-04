GP China F1, Lando Norris: “Não estava nada à espera”

Lando Norris garantiu o seu segundo pódio do ano, alcançando o segundo posto da classificação numa pista onde a McLaren esperava ter dificuldades.

Foi o melhor resultado de Lando Norris em 2024, com um desempenho surpreendente no Grande Prémio da China. O piloto britânico chegou a ser mais rápido do que Sergio Pérez e manteve sempre uma vantagem confortável para o adversário. Apesar de não conseguir acompanhar Max Verstappen, este resultado pode ser uma boa notícia para a McLaren.

Em declarações a Nico Rosberg na entrevista após a corrida, Norris admitiu que ficou “surpreso” com o desempenho do McLaren em Xangai. “Fui surpreendido, por isso estou muito contente. Estou feliz por toda a equipa. Eles merecem com boas paragens nas boxes. Hoje, tudo funcionou. Não sei o porquê, mas não estava à espera que fosse o tipo de corrida que tivemos hoje, mas sentimo-nos confortáveis e conseguimos gerir muito bem os pneus, o que foi uma tarefa muito mais fácil do que a que tive ontem”, explicou Norris.

“Surpreendi-me com muitas coisas”, disse o piloto britânico. “A falta de ritmo da Ferrari hoje, o nosso bom ritmo e acho que mais até, entre nós em comparação com a Red Bull, o que foi muito surpreendente. Não estava nada à espera disto hoje. Preparei tudo para ir para casa mais cedo e não estar no pódio. É uma surpresa agradável, mas mostra que a equipa fez um bom trabalho. Estamos a trabalhar arduamente e isso deu frutos.”

Lando Norris revelou ainda que fez “uma aposta sobre a que distância iramos ficar atrás da Ferrari hoje e pensei em 35 segundos, enganei-me redondamente”. O piloto da McLaren acrescentou que ficou “feliz por me enganar na minha aposta, e foi um bom dia para todos”.