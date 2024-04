GP China F1: Lando Norris continua a interessar a Helmut Marko 

O consultor da Red Bull para Fórmula 1, Helmut Marko reafirmou o interesse da estrutura em Lando Norris, depois do excelente desempenho do britânico na China.

Helmut Marko confirmou que a Red Bull mantém o seu interesse em assegurar Lando Norris, apesar do atual compromisso do piloto britânico com a McLaren, reafirmado recentemente, prologando-se o vínculo para lá da próxima temporada. No entanto, este facto não impediu o consultor da Red Bull de manifestar o seu interesse no jovem piloto.

O interesse da Red Bull em Norris remonta há vários anos, com a equipa a considerá-lo para uma estreia na Fórmula 1 com a Toro Rosso em 2018. “Ele é jovem e está seguramente no nosso pensamento”, disse Marko à ServusTV. “O pai dele brinca que o Lando só vai celebrar a sua primeira vitória num Grande Prémio quando o Max [Verstappen] se reformar. Disse-lhe que ele tinha de vir para aqui e seria, definitivamente, mais rápido.”

Aliás, Helmut Marko mostrou interesse nos dois pilotos da McLaren. “Norris tem um contrato até 2026, pelo menos, pelo que não é uma opção a curto prazo, tal como Oscar Piastri, mas ambos os pilotos são certamente interessantes para nós no futuro”, disse o responsável da Red Bull.