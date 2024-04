GP China F1: Lance Stroll lidera das sessões mais estranhas dos últimos tempos

Com os pneus médios, Verstappen foi para a frente, mas os dois Ferrari fizeram melhor com pneus macios.

Lance Stroll (Aston Martin AMR24/Mercedes) foi o mais rápido na frente de Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes), numa sessão única de treinos livres muito estranha, já que o piloto da Aston Martin conseguiu fazer um tempo rápido que o colocou na frente com pneus macios perto do final de uma sessão em que a maioria das equipas preferiu trabalhar para o fim de semana de sprint, a qualificação é dentro em pouco. Ou seja, poucos de preocuparam com registos mais rápidos, mas sim com as séries mais longas de voltas. Enquanto Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda) ainda foi terceiro na frente de Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda), já o segundo McLaren, os dois Ferrari, Mercedes e o habitual melhor Aston Martin, ficaram nos últimos lugares da sessão.

