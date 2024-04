GP China F1: Lance Stroll diz não ter responsabilidade no acidente

Lance Stroll declinou a responsabilidade pela colisão com Daniel Ricciardo durante o Grande Prémio da China, apontando o dedo a outros pelo incidente.

O incidente deu-se na volta 29, quando o pelotão se preparava para o reinício do Safety Car, com o Aston Martin AMR24 de Lance Stroll a entrar em contacto com a traseira do VCARB01 da RB, pilotado por Daniel Ricciardo.

O impacto foi significativo, uma vez que levantou o carro de Ricciardo e empurrando-o contra o McLaren MCL38 de Oscar Piastri, resultando em danos nos três monolugares. Embora Ricciardo tenha tentado continuar, acabou por ser forçado a abandonar devido a danos no fundo do seu carro. Piastri também teve dificuldades com os danos, mas conseguiu manter o seu McLaren no oitavo lugar.

Stroll, com danos na frente do AMR24, foi penalizado com 10 segundos pelo seu papel no acidente. No entanto, manteve-se inflexível na sua recusa em aceitar a culpa pelo incidente. “Alguém travou na frente do pelotão, não sei quem, e depois todos pararam”, argumentou Stroll. “O carro à minha frente parou de 60 [km/h] a zero, foi um incidente muito estúpido”.

O piloto canadiano da Aston Martin acrescentou que “alguém travou e provocou o efeito concertina. Recebi uma penalização devido a ter batido em Ricciardo, mas não é como se fosse uma situação normal e eu simplesmente batesse na traseira dele”.