GP China F1, George Russell: “Temos muito trabalho a fazer”

George Russell advertiu a Mercedes após o Grande Prémio da China, dizendo que é preciso trabalhar muito mais para poder diminuir a diferença para a Red Bull e poder lutar com Ferrari e McLaren.

George Russell lançou um aviso severo à Mercedes, indicando que a equipa ainda tem muito caminho a percorrer para competir pelos lugares cimeiros da classificação, após mais um fim de semana desafiante no Grande Prémio da China, com o britânico a garantir o melhor resultado da equipa, apenas no sexto lugar. Mas a realidade é que existiu uma diferença significativa da Mercedes relativamente aos primeiros classificados. O vencedor da corrida, Max Verstappen, cruzou a linha de meta mais de 38 segundos à frente de Russell.

“O facto é que a Red Bull continua muito à frente de todos e na corrida Sprint vimos, realmente, o seu verdadeiro potencial [com] Verstappen a ganhar um segundo a todos, confortavelmente”, disse Russell. “Não nos devemos iludir. Temos muito trabalho a fazer para diminuir a diferença com eles e entrar na luta com a Ferrari e o Lando.”

O piloto de Brackley sublinha a necessidade da equipa voltar à fábrica e apresentar melhorias significativas no Mercedes W15. “Provavelmente, o ponto alto foi a primeira volta e ficar à frente dos Ferrari, mas penso que o 6.º lugar é um resultado justo e uma representação justa da nossa posição como equipa atualmente. Acabou por ser um bom fim de semana com este formato [sprint], para podermos experimentar coisas diferentes entre as duas corridas. Em ambas, o desempenho foi muito semelhante. Por isso, só precisamos de voltar à fábrica e continuar a trabalhar no básico, que é colocar mais downforce no carro”, disse.