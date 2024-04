GP China F1: George Russell frustrado com resultado no Sprint Shootout

George Russell foi eliminado no segundo segmento do Sprint Shootout, ficando de fora do top 10 da grelha de partida para a corrida de amanhã.

George Russell expressou a sua frustração após a qualificação para a Sprint do Grande Prémio da China, ao ser eliminado no SQ2, partindo da 11.ª posição no sábado. A sessão no Circuito Internacional de Xangai foi marcada pela chuva — e fogo também, com a relva a voltar a incendiar-se no final do SQ1, atrasando o início do segundo segmento — tornando-se numa das mais agitadas da época de 2024 até agora. Apesar de ter sido apurado por pouco do SQ1, a volta de Russell no SQ2 foi prejudicada por uma perda de temperatura dos pneus enquanto esperava no pitlane.

“Foi, basicamente, apenas uma volta no SQ2”, disse Russell. “Tentámos sair [da box] o mais cedo possível e, depois, ficamos presos atrás de 12 carros que estavam à nossa frente, parados no pitlane. Por isso, baixou a temperatura dos pneus e depois [a diferença para poder passar ao SQ3] foi por pouco, mais um décimo nas quatro ou cinco posições acima”.

Admitindo que ficou “um pouco frustrado depois da primeira volta”, porque “estava tão perto de entrar no SQ3”, Russell espera poder recuperar posições na corrida Sprint. “As condições eram desafiantes, obviamente, com a chuva. Quem sabe o que poderia ter acontecido no SQ3, mas, como disse, temos a corrida Sprint amanhã para recuperar algumas posições e depois temos outra oportunidade para a qualificação amanhã à tarde”.

Para a quinta prova da temporada, George Russell terá montado no seu Mercedes W15 novos componentes da unidade motriz. O mais jovem dos pilotos britânicos da equipa tem um novo motor de combustão interna (ICE), turbo compressor (TC), MGU-H e MGU-K, e um novo escape (EX), sem sofrer nenhuma penalização, uma vez que se tratam das primeiras unidades destes componentes.

