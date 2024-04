GP China F1: Frédéric Vasseur quer “melhorar a volta de preparação na qualificação”

Frédéric Vasseur quer manter a Red Bull sob pressão no regresso da F1 à China com “um resultado sólido”.

Após cinco anos de ausência, a Fórmula 1 regressa à China pela primeira vez desde o início da pandemia de Covid-19. Os pilotos vão assim redescobrir o Circuito Internacional de Xangai, com o desafio adicional de terem de enfrentar a primeira Sprint da temporada. O responsável da Ferrari quer tentar aproveitar e assim, manter pressão sob pressão.

“Regressamos a Xangai depois de uma pausa de vários anos e isso vai, sem dúvida, tornar o fim de semana muito exigente para todos. Teremos de lidar com uma combinação de vários fatores, uma vez que é a primeira vez que a atual geração de carros vai correr neste circuito, mas só teremos uma sessão de treinos livres antes de lutarmos pelas posições na grelha para o Sprint”, esclareceu Vasseur na antevisão do GP da China.

Engenheiros e pilotos terão de se familiarizar com a pista, que está longe de ser simples, com apenas uma sessão de treinos livres de uma hora na sexta-feira, como salientou o chefe de equipa da Ferrari. “Como sempre acontece com este formato de fim de semana, a preparação na fábrica desempenha um papel vital e, no nosso caso, isso também implica melhorar a forma como gerimos a volta de preparação na qualificação, uma área em que não temos sido perfeitos nos últimos tempos. Com o Carlos e o Charles, o nosso objetivo é tirar todo o potencial do carro e trazer para casa um resultado sólido, bem como colocar os nossos adversários sob pressão”, concluiu Vasseur.

Foto: Eric Alonso / DPPI