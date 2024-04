GP China F1: Fernando Alonso penalizado

Fernando Alonso recebeu uma penalização de 10 segundos e três pontos de penalização por causar a colisão com Carlos Sainz na curva 9 durante a Sprint.

O piloto espanhol, que acabou por desistir da Sprint após o contacto com o Ferrari de Sainz, foi considerado culpado pelo incidente, mas os dez segundos impostos pelo Colégio de Comissários Desportivos não terão nenhuma implicação, uma vez que abandonou a corrida.

“Os Comissários Desportivos ouviram o piloto do Carro 14 (Fernando Alonso), o piloto do Carro 55 (Carlos Sainz), os representantes das equipas e analisaram os dados do sistema de posicionamento/marcação, o vídeo e as provas de vídeo do carro e determinaram que o Carro 14 causou uma colisão com o Carro 55 na curva 9”, pode-se ler no documento da FIA, anunciando ainda que “conforme as diretrizes relativas às normas de condução, acordadas com as equipas, uma infração desta natureza exigia que fosse adicionada uma penalização de base de 10 segundos ao tempo do carro que causasse uma colisão”.

Os comissários da FIA fizeram um aparte, reconhecendo que “a linguagem nos regulamentos sobre quando um carro abandona e as consequências resultantes das penalizações que podem ser impostas ou cumpridas, especialmente quando esse carro é classificado de outra forma, é um pouco clara e recomendamos que a FIA considere fazer as alterações necessárias para trazer maior clareza a esta questão”.