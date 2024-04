GP China F1, Fernando Alonso: “O carro melhorou desde esta manhã”

Alonso sublinhou que não sabe o que podem valer as alterações realizadas desde a Sprint no AMR24, mas insiste que não desistirá e quer ter um ritmo forte na corrida. “Não podemos mudar completamente o carro porque sabemos que estamos no ritmo do fim de semana, mas podemos fazer algumas pequenas alterações de configuração. Algumas pequenas são apenas para problemas de equilíbrio, mas outras são apenas suposições que fazemos para a corrida de amanhã e atiramos a moeda ao ar. Até amanhã à tarde não saberemos a resposta, mas estamos extremamente felizes e orgulhosos da equipa. Não vamos desistir, sabemos que ainda não estamos na posição que queremos, mas continuamos a esforçar-nos”, disse.

Fernando Alonso já tinha mostrado sinais positivos na Sprint, apesar de se ter envolvido com o seu compatriota e não ter terminado a prova, sendo ainda penalizado. Mas na sessão de qualificação ficou perto de assegurar um lugar na primeira fila da grelha de partida, estando satisfeito com o desempenho.

