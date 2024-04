GP China F1, Esteban Ocon: “Um pequeno passo em frente”

Esteban Ocon alcançou o melhor resultado da Alpine no Grande Prémio da China, ficando à porta das posições pontuáveis.

Largado do 13.º posto, o piloto francês, aos comandos do único Alpine A524 com atualizações em Xangai, terminou a corrida em 11.º. Apesar de ter perdido por pouco os pontos, o desempenho de Ocon marcou uma melhoria significativa para a Alpine.

“Como esperado, foi uma corrida agitada, com muita ação e corridas renhidas, o que foi muito divertido ao volante. No geral, gerimos bem a corrida e os pneus”, disse Ocon. “O aspeto positivo é que fomos mais competitivos e colocámo-nos na luta pelos pontos, mas falhámos por pouco no final, apesar de ser o melhor resultado da época”.

Optando por uma paragem estratégica nas boxes na volta 9 para colocar novos pneus duros, seguida de outra na volta 23, Ocon alcançou a sua volta mais rápida com a marca de 1:40,937 segundos. “Demos um pequeno passo em frente em termos de desempenho este fim de semana, com as novas peças que a equipa trouxe para a pista a funcionarem como esperado. Obrigado à equipa por acelerar as atualizações, mas temos de continuar a melhorar para continuarmos na luta pelos pontos nas próximas corridas, que acontece em Miami dentro de duas semanas”, disse o piloto.