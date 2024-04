GP China F1: Daniel Ricciardo penalizado para Miami

Daniel Ricciardo foi penalizado com a perda de lugares na grelha de partida para o Grande Prémio de Miami, num episódio diferente daquele que viveu com Lance Stroll.

Na sequência de análise dos comissários desportivos após o Grande Prémio da China, Daniel Ricciardo foi penalizado com a perde de três lugares na grelha de partida para a próxima prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, o Grande Prémio de Miami.

Ricciardo teve alguns problemas na China, com a sua corrida a terminar prematuramente, após uma colisão com Lance Stroll na volta 29, pouco antes do reinício do Safety Car. No entanto, foi um incidente distinto e anterior a esse momento, ainda em condições de Safety Car, que levou à penalização do piloto australiano.

Os comissários determinaram que Ricciardo ultrapassou outro carro enquanto as condições de Safety Car estavam em vigor, uma violação dos regulamentos. Como consequência, Ricciardo terá uma penalização na grelha no Grande Prémio de Miami, o que colocará mais desafios na prova norte-americana.

“O piloto do Carro 3 [Ricciardo]admitiu que ultrapassou o Carro 27 [Nico Hülkenberg] deliberadamente, mas explicou que achava que o podia fazer porque o Carro 27 já o tinha ultrapassado com o safety car na volta 28”, lê-se no comunicado da FIA. “Registamos que o Carro 27 foi autorizado a ultrapassar o Carro 3 na Volta 28 devido ao Artigo 55.8. Não havia nenhuma base justificável para o Carro 3 ultrapassar o Carro 27 enquanto a corrida estava sob condições do Safety Car. Assim, impusemos uma penalização de 10 segundos ao Carro 3. Como o Carro 3 não pôde cumprir a penalização devido à desistência, impusemos uma penalização de 3 lugares na grelha ao Carro 3 para a próxima corrida em que o piloto participar”.

Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Image/Red Bull Content Pool