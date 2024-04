GP China F1, ‘Bis’ de Max Verstappen: Segunda pole position do fim de semana

Max Verstappen voltou a ser o mais forte no Circuito Internacional de Xangai, ao conquistar nova pole position, desta vez para a corrida do Grande Prémio da China. O neerlandês melhorou o seu anterior registo na última volta rápida e terminou a sessão com a marca de 1:33.660s, enquanto Sergio Pérez bateu o resto da concorrência, voltando a assumir o segundo lugar da grelha de partida.

Ainda na primeira volta rápida do Q3, o setor inicial não foi o ideal para Max Verstappen, com Fernando a Alonso ser o mais rápido. No entanto, foi o neerlandês a colocar-se no topo da tabela de tempos, com a marca de 1:33.977s, com o piloto da Aston Martin a 0.394s de Verstappen.

Sergio Pérez ficou com o terceiro tempo (+0.493s) na primeira tentativa, seguido de Lando Norris, Oscar Piastri – que passou com o carro na gravilha na última curva – Carlos Sainz, Charles Leclerc e Nico Hülkenberg. George Russell e Valtteri Bottas fechavam o top 10.