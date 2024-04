GP China F1: Alpine não apoveitou atualizações no carro de Esteban Ocon

Após terminar atrás de Pierre Gasly no Sprint Shootout com as atualizações montadas no seu carro, Esteban Ocon admite que o potencial não foi aproveitado ao máximo.

No regresso da Fórmula 1 a Xangai, a Alpine antecipou o pacote de atualizações apenas para o A524 conduzido por Esteban Ocon, mas no final do primeiro dia ficou a impressão que o potencial não foi aproveitado. Apesar do novo fundo fortemente revisto no seu carro, Ocon foi batido por Pierre Gasly na qualificação para a corrida Sprint, apesar de ambos terem sido eliminados ainda no SQ1. Esteban Ocon avisa ser necessário alterar o ‘set up’ do monolugar quando forem levantadas as restrições devido às regras de parque fechado, antes do início da qualificação para a corrida de domingo.

“Hoje não maximizámos o potencial do carro. Penso que podemos extrair mais desempenho do carro e, infelizmente, com apenas uma sessão de treinos, não nos preparamos a tempo da qualificação da Sprint”, esclareceu Esteban Ocon. “Vamos tentar fazer o nosso melhor para progredir na Sprint amanhã de manhã e fazer alterações ao carro quando o parque fechado abrir, antes da qualificação para o Grande Prémio. Faremos uma análise durante a noite e avaliaremos as mudanças de configuração que podemos fazer entre as sessões para melhorar amanhã.”

Do 16.º posto da grelha de partida arrancará Pierre Gasly, após alcançar um tempo mais rápido do que o seu companheiro de equipa na qualificação de hoje de manhã e na sequência de um problema no ERS da sua unidade motriz no treino livre 1. “O treino de sexta-feira de manhã foi um desafio para nós, devido a um problema de alta tensão, mas a equipa trabalhou muito e conseguiu trocar a unidade motriz e a bateria antes da qualificação para a Sprint, como medida de precaução. A sessão acabou por ser um pouco melhor do que o esperado, embora estejamos longe de onde gostaríamos de estar agora. Pelo que vimos até agora, as atualizações do carro do Esteban parecem ser um passo na direção certa, por isso estou ansioso por Miami, onde ambos poderemos correr com o carro atualizado”, explicou Gasly.

Foto: XPB