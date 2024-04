GP China F1: Alpine multada por incidente na box

Após o Grande Prémio da China, a Alpine foi multada em 10.000 euros por permitido a saída de Pierre Gasly da box de forma insegura.

O incidente ocorreu quando foi dada ordem ao piloto francês para sair da box ainda antes do pneu traseiro direito ter sido colocado corretamente, o que levou à queda de um mecânico, embora a equipa francesa tenha indicado que o mecânico não teve nenhum ferimento. Após a análise do Colégio de Comissários Desportivos, estes revelaram que os sistemas eletrónicos concebidos para monitorizar a montagem correta do pneu não detetaram o problema. Além disso, um membro da equipa ativou por engano o botão para ordenar a saída do piloto, apesar do pneu não estar bem montado.

Apesar da reação imediata de Gasly para parar o carro assim que o problema foi detetado, a equipa foi considerada responsável saída insegura, constatando os comissários da FIA que o piloto não teve nenhuma culpa, seguiu apenas as instruções e parou o carro imediatamente quando lhe foi dada a indicação para o fazer.

Lê-se no documento que o mecânico continuou em funções durante o resto da corrida, apesar de ter sofrido “ferimentos ligeiros”. Segundo o chefe de equipa Bruno Famin, na sua análise a este episódio, “felizmente, ninguém ficou ferido e iremos investigar as razões para evitar este tipo de incidentes no futuro”.