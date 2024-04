GP China F1: Alpine antecipa atualizações para um dos carros

Depois das primeiras atualizações no Japão, a Alpine conseguiu antecipar um segundo pacote para o GP da China, mas apenas num dos monolugares.

Assim como a Haas, também a Alpine conseguiu antecipar a introdução de um pacote de atualizações para o A524, na sua tentativa de apresentar um melhor desempenho do monolugar, ainda para mais, num circuito que tradicionalmente desgasta muito os pneus e cujo comportamento da atual geração de carros é, praticamente, uma incógnita.

Na antevisão da prova no Circuito Internacional de Xangai, Bruno Famin explicou que “a última corrida no Japão demonstrou o grande desafio que temos em mãos para melhorar o nosso nível de desempenho. Temos de desenvolver o desempenho do carro para podermos lutar por posições mais altas”.

O responsável da equipa francesa admite que “o nível tem de ser elevado em todas as áreas para podermos sair deste momento difícil”. Nessa busca, a Alpine volta a apresentar novidades no seu carro. “Embora tenha sido bom fazer as primeiras atualizações ao carro em Suzuka, temos de fazer mais. A equipa tem trabalhado arduamente e conseguimos atualizar um carro este fim de semana, uma corrida antes do previsto”, confirmou o chefe de equipa.

Precisando de trabalhar no desenvolvimento do carro, procurando áreas para melhorar, Bruno Famin revelou que os dois pilotos voltaram a Enstone para realizarem sessões em simulador, até “para dedicaram algum tempo a prepararem-se da melhor forma para o desafio” da prova chinesa. “É uma boa pista com longas retas e algumas curvas muito longas, o que, no passado, provocou uma elevada degradação dos pneus. Juntamente com o facto de ser um evento Sprint, temos menos preparação e, por isso, é crucial estarmos preparados desde o início”, concluiu Famin.