GP Canadá F1, Toto Wolff: “Não acertamos em muitas áreas, mas o problema é nosso” | AutoSport

No final da corrida do GP do Canadá, Lewis Hamilton terminou no terceiro lugar, somando o segundo pódio do ano, e George Russell ficou um lugar atrás, tendo sido quarto classificado. O responsável máximo da Mercedes, Toto Wolff salientou que algumas zonas traçado do Circuito Gilles Villeneuve tinham sido asfaltadas nos últimos anos e isso terá ajudado o W13 durante a corrida, acrescentando mesmo que os seus pilotos foram mais rápidos do que os dois primeiros classificados em certas alturas da corrida.

“Vê-se que no gancho foi onde colocaram novo asfalto e sofremos menos com a rigidez do carro, que é o nosso principal problema”, disse Wolff à Sky após a corrida. “E penso que antes do período do Safety Car, fomos na verdade mais rápidos do que [Carlos] Sainz e [Max] Verstappen à nossa frente, mas analisar algumas voltas e dizer “sim, estamos de volta”, ainda não é esse o caso. Só precisamos de continuar a trabalhar”.

O trabalho que refere Wolff pode passar por ir noutra direção diferente da tomada até agora, salientou ainda o austríaco. “O caminho a seguir, penso que só precisamos de desenvolver o carro numa janela diferente da que tínhamos. Estava muito baixo [em altura ao solo] e claramente não funciona. Portanto, penso que temos uma direção de desenvolvimento. Não acertamos em muitas áreas, mas o problema é nosso e precisamos de o resolver”, concluiu Wolff.