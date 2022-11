GP Brasil F1: Williams anuncia nova oportunidade para Logan Sargeant | AutoSport

Em conta relógio para somar todos os pontos necessários à Superlicença da Fórmula 1 para poder competir na próxima época como piloto principal, a Williams vai colocar Logan Sargeant de novo ao volante do FW44 no segundo treino livre do Grande Prémio do Brasil, que é composto por formato corrida sprint.

A Williams Racing anunciou hoje que o piloto da sua academia, de 21 anos, tomará o lugar de Alex Albon na sessão de sábado. Será o seu terceiro de quatro treinos livres planeados para esta temporada, tendo Logan Sargeant já estado em ação em Austin e na Cidade do México e fará o treino livre 1 em Abu Dhabi aos comandos do FW44. Além disso, o jovem piloto norte-americano também estará presente no teste de pós-temporada de jovens pilotos no Circuito de Yas Marina.

Sargeant mostrou-se entusiasmado por estar ter outra oportunidade antes de Abu Dhabi, afirmando querer “progredir com a equipa e desenvolver a experiência que adquiri em Austin e na Cidade do México. Ter a oportunidade de pilotar numa pista tão icónica como Interlagos, com as suas curvas em ‘banking’ e o ‘S’ de Senna, é uma grande emoção”.

Recordamos que no treino livre do Grande Prémio do México, o piloto norte-americano não conseguiu totalizar 100km em pista e por isso não somou qualquer ponto de superlicença, depois da sessão ter sido interrompida muito perto do fim do tempo e não ter sido reatada. Esta será uma nova oportunidade para corrigir essa situação e ainda poder ter os 40 pontos necessários para poder estar na grelha da Fórmula 1 na próxima época.