GP Bahrein F1: Romain Grosjean hospitalizado, mas sem ferimentos graves

Romain Grosjean ficará no hospital durante a noite tendo escapado sem ferimentos graves após o acidente no Grande Prémio do Bahrein. O piloto francês atingiu um dos muros, com o seu carro a partir-se ao meio e a incendiar-se numa questão de segundos.

Grosjean foi tratado no circuito com queimaduras nas mãos e nos pés, antes de ser levado para o hospital, onde se suspeitava de costelas partidas, mas o chefe da equipa da Haas, Guenther Steiner, afirmou à Sky Sports F1: “Acabei de falar com ele ao telefone. Ele está bem de espírito. Vai passar a noite no hospital porque eles querem mantê-lo lá. Ele disse-me que se sente bem e ao que parece nada está partido. Ele tem as mãos ligadas, por causa das queimaduras, mas está feliz”.

Steiner acredita que Grosjean até tentará correr no próximo Grande Prémio, o do Sakhir: “Absolutamente (ele vai tentar correr)! Conhecendo-o, eu sei que ele quer voltar, mas veremos amanhã quando tirarem as ligaduras. Neste momento, a única coisa boa é que nada de mau aconteceu”.