GP Azerbaijão F1: McLaren multada

A McLaren foi multada em 5.000 Euros na sequência da análise do Colégio de Comissários Desportivos sobre uma infração nas boxes durante o Grande Prémio do Azerbaijão.

A coima foi emitida por uma violação do artigo 34.13 do Regulamento Desportivo da FIA para a Fórmula 1, que diz respeito à presença de pessoal e equipamento da equipa nas boxes durante uma corrida.

P problema surgiu porque a McLaren tinha membros da equipa e equipamento nas boxes enquanto as outras equipas ainda faziam as suas paragens nas boxes. Isto criou uma situação potencialmente insegura. Embora seja comum as equipas deslocarem o pessoal para a área do Parque Fechado antes do final da corrida, os Comissários Desportivos consideraram que as ações dos elementos da McLaren constituíam uma violação devido aos riscos de segurança envolvidos.

O representante da equipa foi ouvido e as provas de vídeo foram analisadas antes de ser tomada a decisão.