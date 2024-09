GP Azerbaijão, F1, Charles Leclerc: 

Charles Leclerc garantiu a pole position em Baku deixando Oscar Piastri e Carlos Sainz nos lugares imediatamente atrás.

Charles Leclerc provou mais uma vez o seu domínio do circuito citadino de Baku, assegurando a pole position para o Grande Prémio do Azerbaijão com a marca de 1:41.365s. O piloto da Ferrari, conhecido pelas suas capacidades de qualificação nesta pista, ficou três décimos à frente de Oscar Piastri, que conquistou o segundo lugar para a McLaren, enquanto Lando Norris foi apenas o 17.º.

“É uma das minhas pistas favoritas da temporada”, disse Leclerc após a sessão. “Não foi um fim de semana fácil, com o acidente na primeira sessão de treinos livres e, na segunda, um problema com uma peça nova do carro.”

O piloto monegasco acrescentou que teve “sempre um bom ritmo e, no Q3, na última volta, esforcei-me um pouco mais e saiu-me bem. O carro estava muito bom e é fantástico estar na pole. Normalmente, o lado direito da grelha tem menos aderência, pelo que o primeiro e o terceiro lugares são onde se quer começar [na corrida de amanhã, fazendo referência ao terceiro lugar de Carlos Sainz]. A gestão dos pneus será um fator importante amanhã.”

Leclerc enfrenta agora o desafio de converter esta pole na sua primeira vitória em Baku, um circuito onde já esteve perto, mas nunca provou o sabor da vitória. Com Piastri, da McLaren, a largar ao seu lado e o seu colega de equipa Carlos Sainz também em disputa, o piloto da Ferrari terá de se defender de uma concorrência séria para conseguir uma vitória crucial para a equipa na luta pelo título mundial de construtores.