GP Austrália F1/TL3: Leclerc novamente na frente de Verstappen e Sainz | AutoSport

Zhou Guanyu conquistou o 14º lugar com seu Kick Sauber, seguido por Esteban Ocon, da Alpine, Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen, nos dois Haas, Daniel Ricciardo, da RB, e Pierre Gasly, da Alpine, que enfrentou dificuldades para encontrar o ritmo com os pneus macios.

O sábado em Albert Park começou sob um céu mais frio e nublado. Na sexta-feira, a Williams chamou atenção com o acidente de Albon durante o TL1, que deixou seu chassis destruído. Com um carro de reserva indisponível, a equipa tomou uma decisão ousada, deixando Logan Sargeant de fora, significando que o americano assistiu à sessão nas arquibancadas.

Sainz, inicialmente, foi o líder da orquestra, conduzindo o caminho com os pneus médios antes de uma troca estratégica para os macios, tanto pela Ferrari quanto a Red Bull, que trouxe melhorias significativas. Nas sinuosas ruas de Melbourne, onde a diferença entre os compostos era subtil, os pilotos realizaram várias voltas em busca de melhores tempos, mas foi Leclerc que emergiu na frente com um registo de 1m16,714s, uma margem muito estreita face a Max Verstappen, apenas medida em centésimos.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

