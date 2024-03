GP Austrália F1, TL2: Ferrari bem na frente da Red Bull, Mercedes e McLaren mais atrás… | AutoSport

Charles Leclerc (Ferrari) impôs um forte ritmo durante o segundo treino livre no GP da Austrália, e bateu Max Verstappen (Red Bull) e o seu colega de equipa, Carlos Sainz (Ferrari) por margem significativa.

A sessão teve um início atribulado. Dois pilotos permaneceram nas boxes. Verstappen enfrentou um pequeno atraso na sua ida para a pista enquanto a Red Bull trabalhava no piso do seu RB20, tendo o neerlandês sofrido alguns danos no TL1, tal como reportou de imediato via rádio.

Alex Albon, por sua vez, foi forçado a ficar – naturalmente – de fora do TL2 depois de ter sofrido um forte acidente no primeiro treino. O piloto tailandês não sofreu ferimentos, mas a equipa Williams precisou de mais tempo para reparar os extensos danos no seu carro.

Depois de vários pilotos terem sofrido ‘momentos’ fora de pista no TL1, Logan Sargeant fez um pião logo no início do segundo treino, quando o vento continuava a aumentar.

O piloto norte-americano foi à gravilha e evitou por pouco o contacto com as barreiras, enquanto outros, incluindo a dupla da Mercedes, também saíram da pista à medida que a sessão avançava.

Quando as voltas de teste com os pneus macios começaram, foi Leclerc que foi o mais rápido com um tempo de 1m 17,277s. Isto colocou-o com 0,381s de vantagem sobre Verstappen, que – depois de se ter juntado à sessão por volta dos 25 minutos – se viu ligeiramente fora de ‘sincronia’ com o resto do pelotão em termos do seu plano de sessão.

Carlos Sainz ficou em terceiro, com o espanhol em bom plano no seu regresso à ação depois de ter sido operado a uma apendicite há duas semanas, enquanto os Aston Martin de Lance Stroll e Fernando Alonso estiveram bem, com o P4 e P5, respetivamente, dos dois pilotos.

George Russell fez o sexto tempo no que pareceu ser mais uma sessão um pouco complicada para a Mercedes, à frente de Oscar Piastri em sétimo e Sergio Perez em oitavo. Lando Norris – que já tinha marcado o ritmo na primeira sessão de treinos – conseguiu apenas o P9, com Yuki Tsunoda, da RB, a fechar o top 10.

Zhou Guanyu foi 11º para a Kick Sauber, numa altura em que a equipa procura resolver os problemas de paragem nas boxes que a têm afetado nas últimas corridas, enquanto Daniel Ricciardo foi 12º perante o seu público.

O único Williams de Sargeant terminou o dia em P13, com Valtteri Bottas atrás em P14 e Pierre Gasly a liderar a Alpine em P15.

Nico Hulkenberg conquistou a P16 depois de marcar um ponto para a Haas na Arábia Saudita, enquanto Esteban Ocon ficou com a P17.

O dia parecia estar a ser difícil para Lewis Hamilton, com o britânico a terminar em 18º depois de ter ‘abandonado’ as duas primeiras voltas. Kevin Magnussen, por sua vez, completou a sessão em 19º.

Com a ação de sexta-feira em Melbourne agora concluída, as equipas vão avaliar os seus dados antes do início dos Treinos Livres 3, no sábado, às 1h30 de Portugal continental, antes da qualificação no final do dia, às ‘nossas’ 5h00.