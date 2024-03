GP Austrália F1, TL1: Lando Norris na frente, albon causa bandeira vermelha | AutoSport

Lando Norris (McLaren) foi o mais rápido nos primeiros treinos do GP da Austrália, numa sessão em que Alex Albon (Williams) causou bandeira vermelha. Max Verstappen (Red Bull), e George Russell (Mercedes), fecharem o ‘pódio’da sessão.

Foram uma hora de treinos ensolarados em Albert Park, numa sessão com muitos momentos complicados e excursões fora da pista, para os pilotos neste seu regresso às ruas de Melbourne.

O mais significativo desses momentos aconteceu quando faltavam cerca de 20 minutos para o final da sessão, quando Alex Albon ‘apanhou’ demasiada berma à saída da Curva 7 e não conseguiu evitar que o seu Williams fosse projetado contra o muro do outro lado da pista.

Apesar de Albon ter dito pelo rádio que estava bem depois de ter parado na Curva 8, e andado desgovernado pelo meio, o seu carro ficou muito mal tratado e os muitos pedaços de fibra de carbono que se soltaram fizeram com que a sessão fosse interrompida com bandeira vermelha durante vários minutos.

Quando a ação recomeçou, uma série de pilotos voltou a usar pneus macios numa tentativa de melhorar os seus tempos e eclipsar a marca de Norris, mas este último manteve-se na primeira posição por pouco – com 0,018s de vantagem sobre Max Verstappen – com o seu registo de 1m18,564s com a borracha vermelha, os pneus mais macios.

Charles Leclerc liderou o ‘ataque’ da Ferrari na quarta posição, com Yuki Tsunoda em quinto para a RB com uma sessão boa volta com pneus macios, seguido pelo outro Red Bull de Sergio Perez em sexto e o Aston Martin de Lance Stroll em sétimo.

Carlos Sainz regressou depois de uma cirurgia a uma apendicite, foi oitavo, a pouco menos de um décimo do seu companheiro de equipa Leclerc, com o sete vezes campeão do mundo Lewis Hamilton em nono, uma vez que reportou suspeitas de danos no piso depois de ter passado por cima dos corretores na Curva 10.

Outros pilotos que tiveram incidentes na chicane de alta velocidade da Curva 9/10 foram o colega de equipa de Hamilton, George Russell, com um ‘estalido’ bem audível, Valtteri Bottas, da Kick Sauber, com uma volta, e Fernando Alonso, da Aston Martin, com uma passagem pela gravilha.

Max Verstappen também foi apanhado a explorar os limites na fase final da sessão, quando atacou a sequência da Curva 9/10 e relatou que “bati com bastante força ali”, embora sem consequências aparentes.

Os pilotos da casa, Oscar Piastri e Daniel Ricciardo, terminaram em 10º e 11º para a McLaren e RB, respetivamente, com Albon em 12º, Kevin Magnussen, o Haas líder, em 13º e o outro Williams de Logan Sargeant em 14º.

A Alpine teve mais um início de semana tranquilo, com Esteban Ocon e Pierre Gasly em 15º e 17º, respetivamente, separados pela segunda máquina Haas de Nico Hulkenberg, que foi visto a marcar o carro de Sainz na última fila das boxes.

Alonso ficou em 18º depois de uma mudança de piso, enquanto a Kick Sauber ficou na retaguarda com Zhou Guanyu e o já mencionado Bottas em P19 e P20.