GP Austrália F1, Sergio Pérez: “Teste totalmente diferente para o RB20” | AutoSport

Ao mesmo tempo, o piloto da Red Bull sabe que “o pelotão vai estar muito competitivo este fim de semana, por isso é importante termos um bom desempenho na qualificação para nos colocarmos numa boa posição no domingo”. Algo que ainda não conseguiu fazer em 2024, apesar de ter conseguido assumir a vice-liderança sem muitos problemas, tanto no Barém como na Arábia Saudita.

Até agora o monolugar, que foi fortemente alterado em comparação com o seu antecessor, da Red Bull tem cumprido com as expectativas, mas Sergio Pérez quer ver como se comporta numa pista diferente das anteriores. “O carro tem-se mostrado competitivo até agora, mas Albert Park é um teste totalmente diferente para o RB20 e vai ser interessante ver como se comporta”, salientou o mexicano.

Na antevisão da prova australiana, Pérez explicou que tem estado a trabalhar com “a equipa desde a Arábia Saudita para melhorar algumas áreas que identificámos e espero que o carro esteja numa melhor janela” de utilização. Passando parte da semana passada em Milton Keynes, o piloto mexicano diz estar “ansioso por ver o nosso desempenho com algumas pequenas alterações”.

Sergio Pérez terminou no segundo lugar da classificação, atrás de Max Verstappen, pela segunda corrida consecutiva na Arábia Saudita, para garantir o 30º 1-2 da Red Bull na Fórmula 1 e em Melbourne, a estrutura de Milton Keynes terá a oportunidade alcançar o mesmo resultado em três corridas consecutivas pela primeira vez na sua história. No entanto, o piloto mexicano avisa que a prova em Albert Park é um teste totalmente diferente para o novo monolugar.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI