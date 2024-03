GP Austrália F1, Sergio Pérez: “depende um pouco da pista, espero em Suzuka estar de novo no topo” | AutoSport

Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda) foi um quinto classificado muito apagado, e a diferença para Max Verstappen, com um carro igual continua a ser muito grande. Reparem que Verstappen tem o mesmo carro e faz o que todos temos visto, mas se a Red Bull tivesse dois Sergio Pérez estaríamos a falar de um campeonato super competitivo. É muito grande a diferença de ritmo de um carro e de outro, e confirma-se mais uma vez o que já sabíamos, a diferença está no piloto: “estávamos a lutar para colocar o carro na janela certa. Acho que no primeiro turno eu estive muito limitado. Estávamos a tentar proteger o pneu da frente. E depois, no segundo turno, não conseguimos chegar mais à frente, porque o pneu dianteiro esquerdo, infelizmente, não era estava no estado ideal e acho que há algum trabalho a fazer”, começou por dizer Pérez, que destacou a corrida da Ferrari: “Fiquei um pouco surpreendido por ver que a Ferrari estava tão forte. Conseguiram maximizar o seu pacote. Mas foi um caso isolado, penso eu, quando vamos para uma pista como esta, já tínhamos visto que em Las Vegas a Ferrari já tinha estado muito forte. Nós ‘lutámos’ muito com a frente. Por isso, acho que depende um pouco da pista, por isso, espero que quando voltarmos em Suzuka, estejamos de novo no topo”.