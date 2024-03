GP Austrália F1: novo motor para Max Verstappen | AutoSport

A Red Bull não quis arriscar e trocou o motor do RB20 de Max Verstappen antes da qualificação para o Grande Prémio da Austrália devido a um erro do neerlandês na sexta-feira que o levou a falhar a curva 10 e a danos no piso e no chassis, perdendo depois cerca de 25 minutos da segunda sessão como resultado disso. Contudo, a equipa, na sequência do incidente, entendeu que devia mudar o motor devido a um aparente problema de fiabilidade pelo que Max Verstappen passa a correr com o segundo motor de quatro da sua atribuição anual logo na terceira corrida da época, o que tornará quase inevitável uma penalização mais para a frente, pois com uma temporada de 24 corridas e mais 22 pela frente isso é quase uma inevitabilidade.