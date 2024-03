GP Austrália F1: Max Verstappen pode igualar recorde que já lhe pertence | AutoSport

Tem fortes argumentos do seu lado para poder alcançar isso, uma vez que a Red Bull mantém a sua vantagem competitiva sobre as equipas adversárias.

A consistência de Verstappen tem sido notável, pois terminou todos os Grandes Prémios desde que teve de abandonar no GP da Austrália de 2022, somando 43 corridas terminadas de forma consecutiva. Essa sequência é a segunda mais longa da história da Fórmula 1, mas à medida que a Fórmula 1 se desloca para Melbourne, Verstappen tem em vista mais um feito histórico. O seu objetivo é garantir a sua 10ª vitória consecutiva numa corrida, um feito notável que o levaria a igualar o recorde que estabeleceu na época passada, entre o triunfo em Miami e Itália. Agora, tem nove vitórias consecutivas – do Japão em 2023 à Arábia Saudita neste ano – tentando somar mais um primeiro lugar em Melbourne, neste fim de semana.

A vitória de Max Verstappen em Jidá não só garantiu o seu lugar no topo do pódio, como também marcou o seu 100º pódio na Fórmula 1, um feito monumental que o coloca entre a elite. Juntou-se a um clube exclusivo de apenas sete pilotos na história que atingiram esse marco, sendo apenas o terceiro piloto a alcançar o centésimo pódio competindo por apenas um único construtor.

