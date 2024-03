GP Austrália F1: Helmut Marko tem justificação para ritmo de Charles Leclerc no TL2 | AutoSport

“Acho que a Ferrari usou a potência máxima [do motor] na simulação de qualificação, nós não”, disse o consultor austríaco à Sky alemã, justificando a margem de 0.381s entre o mais rápido Charles Leclerc e o piloto da Red Bull, Max Verstappen. Como tal, Helmut Marko não vê esta diferença como “crítica”, porém, admite que a simulação de corrida do piloto monegasco da Ferrari “foi impressionante”.

Charles Leclerc impôs um forte ritmo durante o segundo treino livre do Grande Prémio da Austrália, batendo por 0.3s Max Verstappen e por 0.4s o seu colega de equipa, Carlos Sainz. No entanto, Helmut Marko não mostrou preocupação pela diferença de ritmo naquela sessão, tendo-a justificado com modos diferentes de motor utilizados pelas duas equipas.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI