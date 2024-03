GP Austrália F1, Frédéric Vasseur: “Temos de continuar com esta abordagem” | AutoSport

Carlos Sainz e Charles Leclerc garantiram a 86ª dupla vitória da Ferrari no Grande Prémio da Austrália, marcando a 244ª vitória da equipa na história da Fórmula 1, somando a dupla 44 pontos em Melbourne, com o monegasco ainda a conquistar o ponto adicional por ter estabelecido a volta mais rápida da corrida.

Com esta vitória, a Ferrari estende a sua série para 59 épocas consecutivas com pelo menos uma vitória em corrida, passando a estar a apenas quatro pontos da Red Bull na classificação dedicada aos construtores de F1.

O chefe de equipa, Frédéric Vasseur felicitou “toda a equipa, porque todos fizeram um trabalho perfeito e o 1-2 é a recompensa de um trabalho fantástico que começou na época passada e que continua agora, tanto na pista, como em Maranello. Claro que o Carlos merece uma menção especial porque há pouco mais de duas semanas estava a ser operado. Agora é como se isso nunca tivesse acontecido e ele conseguiu manter-se concentrado durante todo o tempo, para terminar um fim de semana sensacional”.

O responsável sublinhou ainda que “Charles também teve um desempenho sólido porque, depois de uma qualificação menos perfeita, teve de gerir os pneus, mas conseguiu recuperar graças ao desempenho que obteve do carro. Esteve muito bem no primeiro e no último ‘stint’ e a volta mais rápida que fez na corrida, mesmo no final, confirma os progressos que fizemos em termos de gestão dos pneus”.

No entanto, Vasseur reforça que o resultado não é suficiente para ambição que a equipa tem para 2024. “Não ficamos desiludidos com os nossos resultados no Barém e na Arábia Saudita, nem nos estamos a entusiasmar com este 1-2. Temos de continuar com esta abordagem nas próximas corridas porque é a única forma de obtermos os resultados que desejamos”.

Na classificação do mundial de pilotos, Charles Leclerc encontra-se atrás de Max Verstappen pela mesma margem de quatro pontos, e apesar de ter falhado uma corrida, Carlos Sainz está apenas a 11 pontos de distância, no quarto posto.