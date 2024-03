GP Austrália F1, Frédéric Vasseur: Ferrari vai “adotar uma abordagem agressiva” | AutoSport

A corrida do Grande Prémio da Austrália será a primeira deste ano a realizar-se, como habitualmente, ao domingo, depois de as duas primeiras rondas da época terem sido disputadas no sábado no Barém e na Arábia Saudita. Em Melbourne a Ferrari espera poder contar com Carlos Sainz ao volante do SF-24, depois de ter falhado a ronda de Jidá devido a apendicite, e com isso ter os dois carros na luta pelos lugares cimeiros da classificação.

A corrida em Albert Park de 2023 teve uma parte final dramática, com a Ferrari a não somar qualquer ponto. Charles Leclerc ficou de fora de prova ainda no seu início e Sainz foi penalizado com 5 segundos adicionados no seu tempo final, caindo para fora do top 10. Para este ano, Frédéric Vasseur espera um cenário muito diferente.

O responsável da equipa italiana recordou, em antevisão à corrida, que “a pista de Albert Park é uma das favoritas dos pilotos e onde a Ferrari sempre teve muito apoio”. Por isso, Vasseur espera que os seus pilotos estejam entre “os primeiros classificados nesta pista, que poderá produzir uma ordem de classificação semelhante à que se viu em Jidá”, assegurando que a equipa pretende “adotar uma abordagem agressiva com o objetivo de pressionar a equipa que venceu as duas primeiras corridas”, a Red Bull.

A Ferrari segue na segunda posição da classificação do mundial de construtores, tendo sido a única equipa, além da Red Bull, a subir ao pódio nas duas primeiras corridas.