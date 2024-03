GP Austrália F1: Ferrari lidera, seguida pela McLaren | AutoSport

Meia corrida do Grande Prémio da Austrália já passou, com muita história nas primeiras 29 voltas da prova.

Carlos Sainz lidera depois de ultrapassar Max Verstappen na volta 2, mas o piloto neerlandês teve de desistir, com problemas no travão traseiro direito, duas voltas depois, ficando a corrida pelo triunfo em Melbourne em aberto.

A partir desse momento, a Ferrari passou a estar em vantagem para poder vencer a corrida, mas com McLaren não muito longe. Após as primeiras paragens nas boxes, Oscar Piastri surgiu no terceiro lugar, com Lando Norris logo atrás de si, recebendo à volta 29 ordem para deixar passar o seu companheiro de equipa, que pode tentar alcançar Charles Leclerc, que segue na vice-liderança.

A segunda desistência da corrida pertenceu a Lewis Hamilton, que estava a recuperar terreno depois da sua paragem na box, com um falha total do Mercedes W15, abrindo a possibilidade – assim como o abandono de Verstappen – de dois pilotos das equipas do ‘segundo pelotão’ poderem pontuar.