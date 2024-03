GP Austrália F1, Daniel Ricciardo: “Alguns momentos bons e encorajadores” | AutoSport

Mesmo retirando importantes ensinamentos, Ricciardo admite que “ainda nos faltam algumas coisas, pois por vezes sinto que não estou a ter velocidade suficiente em algumas curvas”. Querendo “de ter um fim de semana e um início de época melhores”, o piloto sublinha que “não há pânico, continuamos a manter os olhos no nosso objetivo e a trabalhar em conjunto. Sinto que o carro em si não mudou muito em relação ao ano passado, é uma atualização, mas as características são muito semelhantes. Há alguma confiança nisso e não acho que tenhamos de mudar tudo, por isso vamos encontrar algo num dos próximos fins-de-semana para continuar a tendência de desempenho positivo”, concluiu.

“Depois de ontem à noite, deixei de lado a frustração e deixei-a de lado na corrida. Tentei tirar o máximo partido do dia de hoje e tive alguns bons ‘stints’”, explicou o australiano da RB, que viu o seu companheiro de equipa a somar os primeiros pontos da equipa esta temporada. “Muitos pilotos pararam nas boxes cedo, como eu, mas partindo do fundo da grelha, tínhamos de tentar alguma coisa. Penso que no primeiro ‘stint’ com o composto duro perdi um pouco de tempo, uma vez que a granulação surgiu muito cedo com o VSC, mas o segundo foi definitivamente mais competitivo. Consegui fazer uma volta de 1:21s antes de recebermos algumas bandeiras azuis, por isso houve certamente alguns momentos bons e encorajadores ao longo da corrida”.

Apesar de não ter somado qualquer ponto na corrida de casa do Grande Prémio da Austrália, Daniel Ricciardo diz ter retirado alguns bons sinais do seu desempenho e continua a insistir que não há motivos de preocupações.

