GP Austrália F1, Carlos Sainz: “Um dia muito feliz e estou muito orgulhoso da equipa” | AutoSport

Admitindo que o início de temporada está a ser como “uma montanha russa”, preenchida de episódios com Sainz como protagonista, o piloto espanhol da Ferrari explicou a manobra nas primeiras voltas, que lhe deu a liderança do pelotão. Sainz salientou que sentiu que podia acompanhar Max Verstappen “na primeira volta e tentar usar o DRS, porque aqui é super poderoso. Depois ele perdeu o carro na curva 3 e pude aproximar-me e tentar a ultrapassagem. Quando ele estava atrás, vi que atrasou o ritmo, e foi o final para ele. Foi pena porque teríamos tido uma luta muito boa pelo primeiro lugar, mas estou contente por ganhar. Ele já teve muitas vitórias”.

O piloto espanhol agradeceu o trabalho da equipa que resultou no seu triunfo. “Um dia muito feliz e estou muito orgulhoso da equipa. Gosto muito de ter alcançado o 1-2 com o Charles [Leclerc] e mostra todo o trabalho duro que está a ser realizado”.

“Foi uma corrida muito boa. Senti-me muito bem em pista”, começou por dizer o piloto espanhol, que voltou às vitórias em corrida, depois do GP de Singapura do ano passado. “Fisicamente, não foi fácil, mas tive a sorte de estar mais ou menos sozinho e de poder gerir o meu ritmo e os pneus. Não foi a corrida mais dura de sempre”.

Carlos Sainz conquistou a terceira vitória da sua carreira, com o triunfo no GP da Austrália, cerca de duas semana depois de ter de ficar de fora na Arábia Saudita, devido a apendicite.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI