GP Austrália F1, Carlos Sainz: “Não sinto que sou subestimado” | AutoSport

A vitória de ontem na Austrália contribuiu, sem dúvida, para que Carlos Sainz tenha mais argumentos para apresentar às equipas, uma vez que continua à procura de um lugar disponível para a temporada de 2025. Depois de ter sido o preterido na Ferrari, dando lugar a Lewis Hamilton, o piloto espanhol pode ser subestimado por algum público, mas Sainz sublinhou que o seu foco é mostrar o seu desempenho na pista de corrida e provar o seu valor através dos seus resultados.

Respondendo a uma questão na conferência de imprensa pós-triunfo na corrida australiana, Carlos Sainz explicou que “as pessoas que me conhecem ou que partilharam uma equipa comigo ou que trabalharam comigo, me conhecem sentem o mesmo. Não me sinto subestimado pelas pessoas que conhecem esta disciplina. Depois, outras pessoas que talvez não tenham uma visão e não saibam tanto sobre este desporto, se me quiserem menosprezar, não me importo. Sinceramente, não me importo, mas importo-me com as pessoas que conhecem bem o desporto e com os meus colegas de equipa, as pessoas que viram os meus dados, viram como trabalho, viram a minha velocidade, e é isso que me importa, e não me sinto subestimado por eles”.

O dois pilotos que trabalham ou trabalharam com Sainz ao seu lado, partilham esta visão do espanhol. “Penso que toda a gente sabe o valor do Carlos no paddock. É um dos pilotos mais bem cotados do paddock. E tem sido extremamente forte sempre que esteve num carro de Fórmula 1. E demonstrou-o várias vezes”, disse Charles Leclerc, acrescentando que “não estou muito preocupado com o seu futuro, porque tenho a certeza que muitos, muitos chefes de equipa estão – ele não o diz, mas de certeza – a falar com ele. E tenho a certeza que vai ter muitas oportunidades e só tem de fazer a melhor escolha para a sua carreira”.

Já Lando Norris, que fez dupla com o espanhol na McLaren, com uma relação muito próxima entre ambos, esclareceu que “as pessoas que o conhecem, que sabem o que ele é capaz de fazer, que conhecem o seu nível de esforço, a sua abordagem e dedicação em querer ser um dos melhores, exatamente como ele provou hoje e nas últimas semanas. Tenho a certeza de que há muitos pilotos que provavelmente não se teriam esforçado tanto e dedicado tanto do seu tempo e esforço a tentar recuperar e voltar ao carro de corrida. E acho que esse é apenas um exemplo disso”. O britânico salientou que “é um disparate subestimá-lo”.